Канчельскис предположил, когда с российским футболом может произойти что-то положительное

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не верит, что российский футбол вернется на международную арену в 2024 году.
«Надо двигаться дальше. Будем вариться в своем соку. Сейчас нужно подпускать к составам наших молодых футболистов, потому что нет больших задач.
Еще лет десять мы будем в своем соку вариться. За это время можно воспитать своих футболистов, а не делать ставку на легионеров.
Не верю, что в следующем году наш футбол вернут на международную арену. Может, после 2026 года что-то произойдет положительное», – сказал Канчельскис.
- Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.
- Сборная России была исключена из стыковых матчей ЧМ-2022 и из Лиги наций-2022/23, не допущена к отбору на Евро-2024.
- «Спартак» был снят с розыгрыша Лиги Европы-2021/22, российские клубы не были допущены до еврокубков в сезонах-2022/23 и 2023/24.