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    • Канчельскис предположил, когда с российским футболом может произойти что-то положительное

    Канчельскис предположил, когда с российским футболом может произойти что-то положительное

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не верит, что российский футбол вернется на международную арену в 2024 году.

    «Надо двигаться дальше. Будем вариться в своем соку. Сейчас нужно подпускать к составам наших молодых футболистов, потому что нет больших задач.

    Еще лет десять мы будем в своем соку вариться. За это время можно воспитать своих футболистов, а не делать ставку на легионеров.

    Не верю, что в следующем году наш футбол вернут на международную арену. Может, после 2026 года что-то произойдет положительное», – сказал Канчельскис.

    • Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.
    • Сборная России была исключена из стыковых матчей ЧМ-2022 и из Лиги наций-2022/23, не допущена к отбору на Евро-2024.
    • «Спартак» был снят с розыгрыша Лиги Европы-2021/22, российские клубы не были допущены до еврокубков в сезонах-2022/23 и 2023/24.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2024 10:35
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1704270152
    Не устали у всех подряд спрашивать ? Кажется ВСЕМ уже в УЕФА ,ФИФА и МОКе объяснили , что до окончания сво ждать перемен не стоит. Не стоит каждый раз "крутить одну и туже пластинку".
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    kirdykprishel
    1704274439
    Ему бы сейчас о своем кыргызском Юнайтед почти Манчестер больше беспокоиться.)))
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