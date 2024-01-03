Канчельскис предположил, когда с российским футболом может произойти что-то положительное

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис не верит, что российский футбол вернется на международную арену в 2024 году.

«Надо двигаться дальше. Будем вариться в своем соку. Сейчас нужно подпускать к составам наших молодых футболистов, потому что нет больших задач.

Еще лет десять мы будем в своем соку вариться. За это время можно воспитать своих футболистов, а не делать ставку на легионеров.

Не верю, что в следующем году наш футбол вернут на международную арену. Может, после 2026 года что-то произойдет положительное», – сказал Канчельскис.