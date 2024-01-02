Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Челикович из «Ахмата» ответил, сколько денег в месяц нужно на «прекрасную» жизнь в России

    Челикович из «Ахмата» ответил, сколько денег в месяц нужно на «прекрасную» жизнь в России

    Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович прокомментировал слова коллеги Федора Смолова. Динамовец заявил, что он тратит около 500 тысяч рублей в месяц.

    «Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей в месяц. Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч», – сказал Челикович.

    • 24-летний Челикович арендован у «Тузлы».
    • Игрок стоит 600 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ Челикович не пропустил ни матча.

    Новости по теме
    «Ахмат» может расстаться с бразильским полузащитником
    Мостовой определил четырех главных претендентов на вылет из РПЛ 8
    «Ахмат» арендует хорватского полузащитника
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2024 21:12
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k611
    1704224503
    Не поверишь, люди умудряются жить на 20 тыс в месяц.
    Ответить
    MaxRnD
    1704226847
    Смолов-то да, тот всё знает ...
    Ответить
    Plyash
    1704230756
    Сущую правду про "прекрасную жизнь" не только знают,но и планируют "посетители" из Г.Д.
    Ответить
    Алексей З
    1704255249
    Наверно за "прекрасной жизнью" многие и рванули на сво ?
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1704266388
    Для кого то щи постные, а для кого то жемчуг мелкий! Гыгыгы
    Ответить
    zigbert
    1704284891
    Красиво жить не запретишь. Однако у основной массы населения совершенно другие представления о комфортабельной жизни. Такие цифры кажутся волшебными.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+