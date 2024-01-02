Талалаев: «Тот, кто заходит в автобус после меня, играть не будет»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев признался, что следует некоторым суевериям.
– Подвержены суевериям?
– Конечно. Как многие, допускаю, например, что женщина на корабле – к беде. Не хотелось бы раскрывать это более детально.
Одна из примет: захожу последним в автобус. Если кто‑то это делает после меня, он, как правило, не попадает в заявку на игру.
Жесткое решение принимается не всегда, но шанс выйти даже на замену у опоздавшего стремится к нулю.
– Были такие моменты?
– Конечно.
– С достоинством принимают?
– Всегда говорю футболистам: не надо извиняться за те процессы, на которые не можешь повлиять. И не проси то, что тебе обязаны дать.
Бывают причины: болезнь близкого. Это дает тебе право опоздать, не поехать и даже не улететь. Мы все люди, так что важны взвешенные решения.
Раньше, когда был молод, если мой игрок опаздывал на установку – исключался из команды. Сейчас все не так радикально. Жизнь усложняется, возникло много процессов, которые влияют на психосоматику футболиста.
- Талалаев возглавляет «Химки» с апреля.
- Подмосковная команда идет на 2-м месте в Первой лиге с 36 очками в 20 турах.