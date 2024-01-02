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    • Талалаев: «Тот, кто заходит в автобус после меня, играть не будет»

    Талалаев: «Тот, кто заходит в автобус после меня, играть не будет»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев признался, что следует некоторым суевериям.

    – Подвержены суевериям?

    – Конечно. Как многие, допускаю, например, что женщина на корабле – к беде. Не хотелось бы раскрывать это более детально.

    Одна из примет: захожу последним в автобус. Если кто‑то это делает после меня, он, как правило, не попадает в заявку на игру.

    Жесткое решение принимается не всегда, но шанс выйти даже на замену у опоздавшего стремится к нулю.

    – Были такие моменты?

    – Конечно.

    – С достоинством принимают?

    – Всегда говорю футболистам: не надо извиняться за те процессы, на которые не можешь повлиять. И не проси то, что тебе обязаны дать.

    Бывают причины: болезнь близкого. Это дает тебе право опоздать, не поехать и даже не улететь. Мы все люди, так что важны взвешенные решения.

    Раньше, когда был молод, если мой игрок опаздывал на установку – исключался из команды. Сейчас все не так радикально. Жизнь усложняется, возникло много процессов, которые влияют на психосоматику футболиста.

    • Талалаев возглавляет «Химки» с апреля.
    • Подмосковная команда идет на 2-м месте в Первой лиге с 36 очками в 20 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.01.2024 18:53
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    Комментарии (6)
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    Cleaner
    1704215911
    Клоунский подход...(
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    portero
    1704220379
    Ну что Талалаев неадекват это давно понятно, слишком много тараканов в воспалённом сознание у него живёт......
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    фанат джигурды
    1704222532
    Неужели он до сих пор не понял, что этот подход неправильный хотя бы по отсутствию титулов и высоких мест своих команд...
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    Plyash
    1704227258
    Ну,пусть лишние пяток-десять минуток с другой стороны авто-буса носопыркой пошмыгает,да вида не подаст,чай не убудет от строгости тренерской,зато состав сохранит,который ещё с вечера наметил,как водится - маленькая футбольная(тренерская) хитрость. А уважение от ребят заработает,это несомненно.
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    Алексей З
    1704256316
    Наверно у каждого тренера свой подход к дисциплине. Если все установки доведены до личного состава , то что тут обсуждать. Такой порядок установил начальник , имеет право.
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