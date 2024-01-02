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    • Агент Головина рассказал о реакции игрока на включение в сборную Лиги 1 по итогам 2023 года

    Агент Головина рассказал о реакции игрока на включение в сборную Лиги 1 по итогам 2023 года

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, раскрыл реакцию своего клиента на попадание в символическую сборную L’Equipe.

    Французское издание включило россиянина в команду лучших игроков Лиги 1 по итогам 2023 года.

    «Признание игры Саши зарубежными коллегами очень приятно, но для него гораздо важнее выступление «Монако» в Новом году, решение задач команды на сезон.

    Он на подобное не отвлекается и сосредоточен на целях команды», – сказал агент.

    • Головин в 2023 году забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.
    • «Монако» идет на 3-м месте в таблице Лиги 1 с 33 очками в 17 турах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.01.2024 18:18
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