Агент Головина рассказал о реакции игрока на включение в сборную Лиги 1 по итогам 2023 года

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, раскрыл реакцию своего клиента на попадание в символическую сборную L’Equipe.

Французское издание включило россиянина в команду лучших игроков Лиги 1 по итогам 2023 года.

«Признание игры Саши зарубежными коллегами очень приятно, но для него гораздо важнее выступление «Монако» в Новом году, решение задач команды на сезон.

Он на подобное не отвлекается и сосредоточен на целях команды», – сказал агент.