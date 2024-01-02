Агент Головина рассказал о реакции игрока на включение в сборную Лиги 1 по итогам 2023 года

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, раскрыл реакцию своего клиента на попадание в символическую сборную L’Equipe.
Французское издание включило россиянина в команду лучших игроков Лиги 1 по итогам 2023 года.
«Признание игры Саши зарубежными коллегами очень приятно, но для него гораздо важнее выступление «Монако» в Новом году, решение задач команды на сезон.
Он на подобное не отвлекается и сосредоточен на целях команды», – сказал агент.
- Головин в 2023 году забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 37 матчах во всех турнирах.
- «Монако» идет на 3-м месте в таблице Лиги 1 с 33 очками в 17 турах.