Анчелотти ответил, будет ли «Реал» зимой подписывать центрального защитника

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прояснил планы клуба на зимнее трансферное окно.

«В январе мы не будем подписывать новичков. Да, нам не хватает двух очень важных игроков [Алабы и Милитао].

Но у нас есть ещe два защитника, которым мы очень доверяем – это Рюдигер и Начо. В крайнем случае нас подстрахуют Чуамени и Карвахаль», – сказал Анчелотти.