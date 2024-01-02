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    • Талалаев оценил понты в медиафутболе и вспомнил о драках с люберами

    Талалаев оценил понты в медиафутболе и вспомнил о драках с люберами

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что ему не нравится в медиафутболе.

    – Один из самых ярких моментов первой части сезона – ваша «заруба» с медиафутболом. Это же была часть раскрутки от вас?

    – Давайте так: все футбольные люди должны признать, что медиафутбол есть. Как явление, он популяризирует игру, благодаря ему формируется целый пласт болельщиков, которые вместо курения, алкоголя и наркотиков идут на стадион, болеют за команды и, что самое важное, сами начинают заниматься футболом. Определенного уважения этот процесс заслуживает.

    Но как они себя позиционируют… Лично я вырос во дворе в Новогиреево, дрался с «люберами», поэтому у меня есть представление, как позиционировать себя в обществе мужчин.

    Я человек в какой-то степени старой формации. Когда понты начинают переваливать за содержание – не приемлю. Можно понтоваться, но нужно понимать свой уровень.

    Матч «Химок» с 2Drots, которые являются лидерами по понтам в Медиалиге, а также матч сборной ФНЛ против сборной Медиалиги все расставили на свои места. В том числе показали, где находятся уровень мастерства и сама Медиалига.

    Понимал, что своими словами задеваю пласт тех самых болельщиков и что они обратят внимание на меня и «Химки», но, еще раз, не переступал определенную грань корректности. Они – переступали.

    – Люди приходят со своими правилами на чужую территорию?

    – Чем хороши российские традиции и фольклор: все народные мудрости уже сформулированы. Так вот в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Хотите играть там по своим правилам – пожалуйста. Но тут, будьте добры, играйте по нашим.

    – При этом люди хотят двигаться в сторону профессионального футбола.

    – Они и двигаются, в чем я убеждаюсь, потому что общаюсь с некоторыми руководителями. Они очень к этому близки: тренировки – четыре раза в неделю и высокий уровень тренировочного процесса, хорошие зарплаты и высокий класс игроков.

    Это раньше там были звезды экрана и медийщики, а сейчас – бывшие профессионалы, за плечами которых – школа.

    Сыграть качественно один-два эпизода могут все, даже медийщики. А вот если медиафутболисты поднимут свой уровень настолько, что на протяжении всего матча у них таких эпизодов будет с десяток, тогда нам, профессионалам, станет тяжеловато.

    • «Химки» занимают второе место в Первой лиге с 36 очками после 20 матчей.
    • Талалаев возглавляет команду с апреля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.01.2024 14:05
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