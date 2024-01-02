Силкин назвал клуб, который хотел бы увидеть на первом месте в конце сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о самом запоминающемся матче в 2023 году.

«Мне очень понравился матч «Краснодар» – ЦСКА. Очень хорошая была игра. Только время покажет, сохранится ли лидерство «Краснодара» до конца чемпионата. Борьба будет продолжатся до конца. В весенней части увидим, кто на что способен. Хотел бы увидеть «Краснодар» на первом месте в конце чемпионата», – сказал Силкин.