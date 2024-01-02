Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Силкин назвал клуб, который хотел бы увидеть на первом месте в конце сезона РПЛ

    Силкин назвал клуб, который хотел бы увидеть на первом месте в конце сезона РПЛ

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о самом запоминающемся матче в 2023 году.

    «Мне очень понравился матч «Краснодар» – ЦСКА. Очень хорошая была игра. Только время покажет, сохранится ли лидерство «Краснодара» до конца чемпионата. Борьба будет продолжатся до конца. В весенней части увидим, кто на что способен. Хотел бы увидеть «Краснодар» на первом месте в конце чемпионата», – сказал Силкин.

    • «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 38 очками, опережая «Зенит» на два очка.
    • Петербуржцы выиграли последние пять чемпионатов России, «Краснодар» не занимал в лиге места выше третьего по итогам сезона.

    Новости по теме
    Силкин выделил сильнейшего форварда РПЛ 1
    Агент Кастаньо объяснил, почему игрок выбрал «Краснодар» 2
    Ионов назвал трех лучших игроков 2023 года в РПЛ. Они из одного клуба 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2024 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704193046
    Странно это слышать от Силкина. А почему не Динамо?
    Ответить
    Номэд
    1704197258
    Вшивую бом.жарню никто не хочет видеть на 1 месте... Ибо очень воняет!
    Ответить
    Айболид
    1704197682
    На данный момент Краснодар больше остальных заслуживает первого места (не без огрехов конечно) . Если во второй части чемпионата они темпов не сбавят + осечки конкурентов - почему бы и нет .
    Ответить
    Федор-Беляев-google
    1704261070
    Да, только не Зенит!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+