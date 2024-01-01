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    • Магкеев рассказал о помощи раненому ребенку из Луганской области

    Магкеев рассказал о помощи раненому ребенку из Луганской области

    Футболист «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, какую помощь оказал раненому ребенку из Луганской области.

    – Последняя громкая новость о вас: «Станислав Магкеев помог мальчику, который попал под обстрел ВСУ». Как это было?

    – Мы – люди. Если у кого-то есть возможность помочь другому человеку, непременно надо воспользоваться этим. Артему Шатохину – десять лет, он из города Алчевск в Луганской области.

    Артем был на автобусной станции, когда ему прилетел снаряд. Осколком ему вспороло живот.

    Там была тяжелая ситуация, врачи боролись за его жизнь. Нужно было помочь с реабилитацией, оплатить санаторий.

    Подарки ему подарили – футбольный мяч, вещи какие-то. Его маме помощь психологическую оказали.

    – Вы лично с Артемом связывались?

    – Мы теперь с ним часто созваниваемся, на коннекте с его мамой. Об обычных вещах разговариваем.

    Когда ты видишь, как этот мальчик смеется, бегает, играет со своими сверстниками, то ты понимаешь, что ты сделал какое-то хорошее дело.

    – А до этой ситуации он знал, кто такой Станислав Магкеев?

    – Думаю, вряд ли. Но очень надеюсь, что теперь он болеет за «Локомотив» и очень скоро приедет к нам на стадион, чтобы поддержать нас лично.

    Я уже приглашал его, но хочу, чтобы он приехал к нам, когда у него точно уже все будет хорошо со здоровьем. Пусть поболеет за нас и познакомится с другими ребятами.

    – Это правда, что вас приглашали на парад Победы 9 мая на Красную площадь за то, что вы занимаетесь благотворительностью в Донецке и Луганске?

    – Да, правда.

    Было очень приятно, и я очень хотел туда прийти, но за день до парада у нас была игра против «Сочи», где я получил тяжелую травму. Уже было не до этого.

    • 24-летний Магкеев – воспитанник «Локомотива».
    • Он стоит 2 миллиона евро.
    • В этом сезоне Магкеев не выступал из-за травмы.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    01.01.2024 21:25
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    Комментарии (2)
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    Красногорск_Фан
    1704189515
    Правильно. Надо помогать людям. Молодец
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    Октавиус
    1704201872
    что такое Луганская область?
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