Магкеев рассказал о помощи раненому ребенку из Луганской области

Футболист «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, какую помощь оказал раненому ребенку из Луганской области.

– Последняя громкая новость о вас: «Станислав Магкеев помог мальчику, который попал под обстрел ВСУ». Как это было?

– Мы – люди. Если у кого-то есть возможность помочь другому человеку, непременно надо воспользоваться этим. Артему Шатохину – десять лет, он из города Алчевск в Луганской области.

Артем был на автобусной станции, когда ему прилетел снаряд. Осколком ему вспороло живот.

Там была тяжелая ситуация, врачи боролись за его жизнь. Нужно было помочь с реабилитацией, оплатить санаторий.

Подарки ему подарили – футбольный мяч, вещи какие-то. Его маме помощь психологическую оказали.

– Вы лично с Артемом связывались?

– Мы теперь с ним часто созваниваемся, на коннекте с его мамой. Об обычных вещах разговариваем.

Когда ты видишь, как этот мальчик смеется, бегает, играет со своими сверстниками, то ты понимаешь, что ты сделал какое-то хорошее дело.

– А до этой ситуации он знал, кто такой Станислав Магкеев?

– Думаю, вряд ли. Но очень надеюсь, что теперь он болеет за «Локомотив» и очень скоро приедет к нам на стадион, чтобы поддержать нас лично.

Я уже приглашал его, но хочу, чтобы он приехал к нам, когда у него точно уже все будет хорошо со здоровьем. Пусть поболеет за нас и познакомится с другими ребятами.

– Это правда, что вас приглашали на парад Победы 9 мая на Красную площадь за то, что вы занимаетесь благотворительностью в Донецке и Луганске?

– Да, правда.

Было очень приятно, и я очень хотел туда прийти, но за день до парада у нас была игра против «Сочи», где я получил тяжелую травму. Уже было не до этого.