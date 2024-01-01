Мостовой одним словом оценил перспективы российского футбола в 2024 году

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал туманными перспективы футбола в стране.

«Перспективы российского футбола в новом году? Они туманны, думаю, многие согласятся. Все будет так, как и в прошлом – мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится. Я всегда говорил, что если хочешь быть сильным, то и играть тебе нужно против сильных. А сейчас мы лишены такой возможности. Нам не с чем сравнивать сейчас. Поэтому больших перемен я не жду», – сказал Мостовой.