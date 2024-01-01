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    • Мостовой одним словом оценил перспективы российского футбола в 2024 году

    Мостовой одним словом оценил перспективы российского футбола в 2024 году

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал туманными перспективы футбола в стране.

    «Перспективы российского футбола в новом году? Они туманны, думаю, многие согласятся. Все будет так, как и в прошлом – мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится. Я всегда говорил, что если хочешь быть сильным, то и играть тебе нужно против сильных. А сейчас мы лишены такой возможности. Нам не с чем сравнивать сейчас. Поэтому больших перемен я не жду», – сказал Мостовой.

    • Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от официальных международных турниров.
    • Сборная России была исключена из стыковых матчей ЧМ-2022 и из Лиги наций-2022/23, не допущена к отбору на Евро-2024.
    • «Спартак» был снят с розыгрыша Лиги Европы-2021/22, российские клубы не были допущены до еврокубков в сезонах-2022/23 и 2023/24.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2024 17:21
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    Комментарии (5)
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    kirdykprishel
    1704120899
    Туман в.ойны — военный термин, обозначающий отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя в силу тех или иных объективных причин. Термин введён в 1832 году в трактате «О войне» прусским военачальником и теоретиком Карлом фон Клаузевицем для обозначения недостоверности данных о положении театра военных действий: "В.ойна — область недостоверного: три четверти того, на чём строится действие на войне, лежит в тумане неизвестности, и следовательно, чтобы вскрыть истину, требуется прежде всего тонкий, гибкий, проницательный ум… Недостоверность известий и постоянное вмешательство случайности приводят к тому, что воюющий в действительности сталкивается с совершенно иным положением вещей, чем ожидал; это не может не отражаться
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    loko-the_best
    1704121042
    Прям одним словом да)
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    Давид59
    1704125850
    Прочитал заголовок и подумал, что речь идёт о слове ж**а.
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    Январь 59
    1704134240
    Я бЫ спросил у Европы, а какие перспективы европейского футбола в связи с резким спадом экономики в Европе. Спорт живёт за счёт спонсорского обеспечения, спонсоров всё меньше и меньше. Ведущие игроки массово уезжают в Америку, в арабские страны. Не так много клубов, которые спокойно живут в нынешних условиях.
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