Грилиш жестко обратился к грабителям своего дома

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш впервые прокомментировал налет грабителей на свой дом.

Жилье футболиста обворовали, когда он уезжал на матч 19-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1).

В доме находились около 10 родственников Грилиша.

Грабители вынесли часы и драгоценности на сумму 1 миллион фунтов.

«Не знаю, с чего начать, чтобы объяснить, насколько я опустошен из-за кражи со взломом, произошедшей у меня дома несколько дней назад.

Моя семья значит для меня все, и нет ничего важнее, чем обеспечение ее безопасности. Это был травмирующий опыт для всех нас, я просто очень благодарен, что никто не пострадал.

В прошедшем году у меня было так много потрясающего, так много достижений, но, честно говоря, лучший год в моей футбольной жизни теперь не кажется мне чем-то таким, что я мог бы отпраздновать.

Люди, совершающие эти ужасные преступления, понятия не имеют о том ущербе, который они наносят человеческим жизням. Я надеюсь, что их найдут и отдадут под суд, чтобы ни одной другой семье не пришлось пройти через то же, что выпало нам.

Я благодарен всем за сообщения, ценю поддержку со стороны моих друзей, партнеров по команде и клуба.

Рассуждая о чем-то более позитивном, я хотел бы поблагодарить всех за их поддержку на протяжении прошедшего года, желаю вам и вашей семье счастливого 2024-го», – написал Грилиш в соцсетях.