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    Грилиш жестко обратился к грабителям своего дома

    Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш впервые прокомментировал налет грабителей на свой дом.

    • Жилье футболиста обворовали, когда он уезжал на матч 19-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1).
    • В доме находились около 10 родственников Грилиша.
    • Грабители вынесли часы и драгоценности на сумму 1 миллион фунтов.

    «Не знаю, с чего начать, чтобы объяснить, насколько я опустошен из-за кражи со взломом, произошедшей у меня дома несколько дней назад.

    Моя семья значит для меня все, и нет ничего важнее, чем обеспечение ее безопасности. Это был травмирующий опыт для всех нас, я просто очень благодарен, что никто не пострадал.

    В прошедшем году у меня было так много потрясающего, так много достижений, но, честно говоря, лучший год в моей футбольной жизни теперь не кажется мне чем-то таким, что я мог бы отпраздновать.

    Люди, совершающие эти ужасные преступления, понятия не имеют о том ущербе, который они наносят человеческим жизням. Я надеюсь, что их найдут и отдадут под суд, чтобы ни одной другой семье не пришлось пройти через то же, что выпало нам.

    Я благодарен всем за сообщения, ценю поддержку со стороны моих друзей, партнеров по команде и клуба.

    Рассуждая о чем-то более позитивном, я хотел бы поблагодарить всех за их поддержку на протяжении прошедшего года, желаю вам и вашей семье счастливого 2024-го», – написал Грилиш в соцсетях.

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    Источник: Mirror

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    01.01.2024 14:34
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    Комментарии (2)
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    моэм
    1704113824
    Было бы нормальным , если бы он пообещал им "ответку" , что "достанет" их и "спросит" за эту хрень ....а тут он просто погрозил пальчиком ....и это у них считается уже жёстко ???....анекдот какой то несмешной.
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    zigbert
    1704199019
    Драгоценности конечно не так важны как психологическое состояние самого игрока и его родственников.
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