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    Магкеев прокомментировал конфликт Дзюбы и Пиняева

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев подтвердил наличие разногласий между Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым после одного из матчей РПЛ.

    Артем Дзюба бывает вспыльчивым. Говорят, подрался в раздевалке с Сергеем Пиняевым. Вы слышали эту новость?

    – Конечно. Конечно, не было никакой драки. Это, если не ошибаюсь, была игра против «Спартака». Я был в этой раздевалке, когда они оба зашли.

    Просто выговорили друг другу претензии, но никакой драки не было. Это смешно.

    – Так Дзюба вспыльчивый или нет?

    – Когда ты играешь матч, ты на эмоциях. Все вспыльчивые, все хотят победить. И все друг другу могут высказать что-то, это естественно, это нормально. Это значит, что коллектив живой.

    – Зачем вы Артема назвали «дедом» и «динозавром»?

    – А сколько ему лет? По сравнению с другими игроками, они с Гильерме уже ветеранчики. Но опытные, опытные, которые помогают команде.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    01.01.2024 14:25
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