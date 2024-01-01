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    • «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 января 2024

    «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ньюкасла», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ливерпуль»: Бекер, Гомес, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Джонс, Нуньес, Салах, Гакпо.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Шер, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Ньюкасл»

    Ливерпуль-Ньюкасл смотреть онлайн 1 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.01.2024 13:38
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