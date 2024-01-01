Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ньюкасла», 20-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ливерпуль»: Бекер, Гомес, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Джонс, Нуньес, Салах, Гакпо.

Главный тренер: Юрген Клопп

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Шер, Бюрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Исак, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл»