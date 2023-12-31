Агент подтвердил, что по Барриосу есть предложения

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Лyис Фeлипе Поссо отреагировал на новость о будущем игрока.

Сообщалось, что Вильмара предложили «Боке Хуниорс».

«У Барриоса есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените». Лучшие игроки и победители, такие как Вильмар, всегда привлекают внимание и получают предложения от многих клубов», – сказал Поссо.