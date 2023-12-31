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    Агент подтвердил, что по Барриосу есть предложения

    Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Лyис Фeлипе Поссо отреагировал на новость о будущем игрока.

    • Сообщалось, что Вильмара предложили «Боке Хуниорс».

    «У Барриоса есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените». Лучшие игроки и победители, такие как Вильмар, всегда привлекают внимание и получают предложения от многих клубов», – сказал Поссо.

    • В нынешнем сезоне 30-летний колумбиец провел за команду 21 матч и отдал 2 голевые передачи.
    • Барриос играл за «Боку» в 2016-2019 годах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.12.2023 13:23
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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1704022107
    Если слушать агентов, то у каждого игроки, минимум, Пятихатки стоят!
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