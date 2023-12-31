Агент подтвердил, что по Барриосу есть предложения

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Лyис Фeлипе Поссо отреагировал на новость о будущем игрока.
- Сообщалось, что Вильмара предложили «Боке Хуниорс».
«У Барриоса есть предложения от других клубов. Но следующий год он проведет в «Зените». Лучшие игроки и победители, такие как Вильмар, всегда привлекают внимание и получают предложения от многих клубов», – сказал Поссо.
- В нынешнем сезоне 30-летний колумбиец провел за команду 21 матч и отдал 2 голевые передачи.
- Барриос играл за «Боку» в 2016-2019 годах.
Источник: «Спорт-Экспресс»