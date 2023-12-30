Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна, вернувшегося из России

Стало известно, готов ли к возвращению в строй полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.

Российский футболист 21 декабря не сыграл с «Кадисом» (0:0) из-за травмы.

У него были проблемы с мышцами бедра.

Во время рождественской паузы Захарян летал в Россию.

«Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».