Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна, вернувшегося из России

Стало известно, готов ли к возвращению в строй полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.
- Российский футболист 21 декабря не сыграл с «Кадисом» (0:0) из-за травмы.
- У него были проблемы с мышцами бедра.
- Во время рождественской паузы Захарян летал в Россию.
«Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».
- Захарян в Испании с середины августа.
- Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 17 матчей (776 минут) и 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»