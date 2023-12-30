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    • Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна, вернувшегося из России

    Комментарий «Сосьедада» по травме Захаряна, вернувшегося из России

    Стало известно, готов ли к возвращению в строй полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян.

    • Российский футболист 21 декабря не сыграл с «Кадисом» (0:0) из-за травмы.
    • У него были проблемы с мышцами бедра.
    • Во время рождественской паузы Захарян летал в Россию.

    «Арсен работает в общей группе без ограничений. Он готовится к следующим матчам команды», – сообщили в пресс-службе «Сосьедада».

    • Захарян в Испании с середины августа.
    • Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 17 матчей (776 минут) и 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.12.2023 00:12
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