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Захарян вернулся в Россию

27 декабря 2023, 11:09
8

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян приехал на время в Россию.

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращении в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», – сказал представитель пресс-службы сан-себастьянского клуба.

  • Ранее Захарян получил травму, из-за которой пропустил матч с «Кадисом» 21 декабря.
  • В текущем сезоне Примеры 20-летний Захарян провел 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету 4 игры в Лиге чемпионов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (8)
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k611
1703665193
Пока статистика очень скромная, надо прибавлять.
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zigbert
1703680421
Сумеет ли Захарян закрепиться в Сосьедаде? Трудно пока ответить на этот вопрос. Надо хотя бы отыграть этот сезон.
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Игорь N5
1703704382
Даже в Динамо не смог ничего показать. Какой уж там Реал Сосьедад. 2-3 года поболтается в Европе и домой, зарабатывать денежку привычным пешеходным образом.
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1703742020
Да не заиграют наши футболисты в Европе, одна палка выстрелит и всё на этом. Мне кажется зарплаты футболистов завышены как и у звёзд. Одни в трусах выступают, другие делают вид что футбол опасная игра, хотя вам всё бесплатно делают
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bulls27
1703793426
Просто дебилоиду повезло !!! Он нулина полная
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Виторио
1703892411
Хоть в снежки поиграет...
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alefreddy
1704305504
сплавит клуб его в Эмираты статистики никакой
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