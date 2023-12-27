Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян приехал на время в Россию.

«Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращении в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», – сказал представитель пресс-службы сан-себастьянского клуба.

Ранее Захарян получил травму, из-за которой пропустил матч с «Кадисом» 21 декабря.

В текущем сезоне Примеры 20-летний Захарян провел 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету 4 игры в Лиге чемпионов.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток