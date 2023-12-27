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    • Захарян вернулся в Россию на время перерыва в чемпионате Испании

    Захарян вернулся в Россию на время перерыва в чемпионате Испании

    Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян приехал на время в Россию.

    «Сейчас команда находится в отпуске, а Арсен Захарян уехал в Россию. О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращении в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», – сказал представитель пресс-службы сан-себастьянского клуба.

    • Ранее Захарян получил травму, из-за которой пропустил матч с «Кадисом» 21 декабря.
    • В текущем сезоне Примеры 20-летний Захарян провел 11 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на его счету 4 игры в Лиге чемпионов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1806

      k611 11 минут назад

      Пока статистика очень скромная, надо прибавлять.

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