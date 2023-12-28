Мостовой высказался о запасных футболистах «Зенита»

Александр Мостовой рассказал о своем отношении к резервистам «Зенита».

– В «Зените» хватает «пассажиров», которые давно толком не играют, а больше числятся в команде: Ерохин, Сутормин, тот же Чистяков. Надо с ними сейчас расставаться?

– Здесь все зависит от них самих. Таких ситуаций я тоже много видел в жизни. Не в упрек этим ребятам, но человек закончит карьеру – и кто-то скажет: он же шестикратный или пятикратный чемпион России.

И многие сейчас этим козыряют. Хотя смотришь – 3 гола, 15 матчей за данный период. Несколько лет просидел в запасе.

– Все данные персонажи приходили в «Зенит» в качестве игроков национальной сборной России, но сейчас настолько сбавили, что, кажется, уже никому не нужны.

– Почему? Нужны. Просто уйдут они сейчас куда-то – в «Урал», в еще какой-то клуб-середнячок, – кем там будут? Ни чемпионами [не будут], никем! Они догадываются.

Я со стороны это понимаю, хотя сам никогда в такой ситуации не оказывался. А так… Все хорошо. Солдат спит – служба идет. Денежки премиальные капают, а ты сидишь отдыхаешь.

Кто будет потом копаться, забивал ты голы в девятки или еще какие-то чудеса творил на поле?