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    Мостовой высказался о запасных футболистах «Зенита»

    Александр Мостовой рассказал о своем отношении к резервистам «Зенита».

    – В «Зените» хватает «пассажиров», которые давно толком не играют, а больше числятся в команде: Ерохин, Сутормин, тот же Чистяков. Надо с ними сейчас расставаться?

    – Здесь все зависит от них самих. Таких ситуаций я тоже много видел в жизни. Не в упрек этим ребятам, но человек закончит карьеру – и кто-то скажет: он же шестикратный или пятикратный чемпион России.

    И многие сейчас этим козыряют. Хотя смотришь – 3 гола, 15 матчей за данный период. Несколько лет просидел в запасе.

    – Все данные персонажи приходили в «Зенит» в качестве игроков национальной сборной России, но сейчас настолько сбавили, что, кажется, уже никому не нужны.

    – Почему? Нужны. Просто уйдут они сейчас куда-то – в «Урал», в еще какой-то клуб-середнячок, – кем там будут? Ни чемпионами [не будут], никем! Они догадываются.

    Я со стороны это понимаю, хотя сам никогда в такой ситуации не оказывался. А так… Все хорошо. Солдат спит – служба идет. Денежки премиальные капают, а ты сидишь отдыхаешь.

    Кто будет потом копаться, забивал ты голы в девятки или еще какие-то чудеса творил на поле?

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1243

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Сейчас половина РПЛ игроки сборной и это не является большим статусом в данное время т.к. у сборной нет будущего до конца СВО.

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