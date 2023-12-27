Стало известно, сколько Кокорин и Соболев заплатили за стейк знаменитого Нусрета

Александр Кокорин и Александр Соболев на прошлой неделе стали клиентами знаменитого повара Нусрета. Они посетили его стейк-хаус в ОАЭ.
Футболисты заказали стейк, который стоит около 200 тысяч рублей.
- Турку принадлежит сеть стейк-хаусов.
- Нусрет после финала ЧМ-2022 вышел на поле и праздновал вместе со сборной Аргентины.
- Соболев по ходу отпуска посетил уже 2-ю страну – ранее он отдыхал с семьей на Мальдивах.
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Источник: «Бомбардир»