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  • Стало известно, сколько Кокорин и Соболев заплатили за стейк знаменитого Нусрета

Стало известно, сколько Кокорин и Соболев заплатили за стейк знаменитого Нусрета

27 декабря 2023, 17:40
12

Александр Кокорин и Александр Соболев на прошлой неделе стали клиентами знаменитого повара Нусрета. Они посетили его стейк-хаус в ОАЭ.

Футболисты заказали стейк, который стоит около 200 тысяч рублей.

  • Турку принадлежит сеть стейк-хаусов.
  • Нусрет после финала ЧМ-2022 вышел на поле и праздновал вместе со сборной Аргентины.
  • Соболев по ходу отпуска посетил уже 2-ю страну – ранее он отдыхал с семьей на Мальдивах.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Арис Кокорин Александр Соболев Александр
Комментарии (12)
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Цугундeр
1703688970
Это не Нусрет , а его клон. За настоящего Гёкче пришлось бы каждому почки продать. Не,.почку.. У Кокоры итак , одна.
Ответить
alp
1703689519
а не пора ли этим чмырдяям, сорящими бабками направо и налево, побывать в шкуре ивлеевой?
Ответить
ruded
1703692445
красавчики
Ответить
GoLenaStop
1703693600
Ну, купили несчастный стейк один на двоих... просто попробовать!.. ;)))
Ответить
Napaleon Banapart
1703695091
Вот любим мы чужие бабки считать...
Ответить
Вомбат
1703703602
Кому из читателей этого кулинарного сайта интересно, кто это люди, которые оценили стейки великого Нусрета из ОАЭ? Шахматисты, штангисты, окулисты или приколисты, кому какое дело. Тут кулинарные дела публикуются, спорта тут не было и нет.
Ответить
romario 94
1703736617
Такой же бесполезный биомусор как и тот, что их защищает в комментах
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1703777743
Судя по фамилии, даже могу предположить из какого места повар достал этот стейк
Ответить
Городовой
1703826528
Они друзья! Почему одно дерьмо притягивает к другому?
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alefreddy
1704307859
так бы играли как ели
Ответить
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