Тренер «Зенита» Виллиам: «Краснодар» отошел от своего стиля ради результата»

Виллиам, тренер «Зенита», оценил «Краснодар» как соперника по чемпионской гонке.
«Мы почувствовали, что «Краснодар» изменился, ещe в прошлом сезоне. Что они отошли от своего стиля ради результата. И это даeт свои плоды. Команда крепкая, они хорошо усилились, там есть отличные игроки, которые находятся в суперформе. После четырeх-пяти туров мы увидели, что их система игры преобразилась ещe сильнее. Они мало пропускают, здорово играют в атаку», – сказал Виллиам.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- «Зенит» отстает на 2 очка.
- У «Краснодара» за 15-летнюю историю клуба 0 трофеев.
Источник: «Чемпионат»