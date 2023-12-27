Тренер «Зенита» Виллиам: «Краснодар» отошел от своего стиля ради результата»

Виллиам, тренер «Зенита», оценил «Краснодар» как соперника по чемпионской гонке.

«Мы почувствовали, что «Краснодар» изменился, ещe в прошлом сезоне. Что они отошли от своего стиля ради результата. И это даeт свои плоды. Команда крепкая, они хорошо усилились, там есть отличные игроки, которые находятся в суперформе. После четырeх-пяти туров мы увидели, что их система игры преобразилась ещe сильнее. Они мало пропускают, здорово играют в атаку», – сказал Виллиам.