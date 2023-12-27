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    • Тренер «Зенита» Виллиам: «Краснодар» отошел от своего стиля ради результата»

    Тренер «Зенита» Виллиам: «Краснодар» отошел от своего стиля ради результата»

    Виллиам, тренер «Зенита», оценил «Краснодар» как соперника по чемпионской гонке.

    «Мы почувствовали, что «Краснодар» изменился, ещe в прошлом сезоне. Что они отошли от своего стиля ради результата. И это даeт свои плоды. Команда крепкая, они хорошо усилились, там есть отличные игроки, которые находятся в суперформе. После четырeх-пяти туров мы увидели, что их система игры преобразилась ещe сильнее. Они мало пропускают, здорово играют в атаку», – сказал Виллиам.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.
    • У «Краснодара» за 15-летнюю историю клуба 0 трофеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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