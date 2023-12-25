Салах поздравил болельщиков с Рождеством, упомянув о боевых действиях в секторе Газа

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в соцсетях пост, посвященный католическому Рождеству.
«Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют.
Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких.
Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества», – написал Салах.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, а затем начали наземную операцию.
- Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.
Источник: «Бомбардир»