Салах поздравил болельщиков с Рождеством, упомянув о боевых действиях в секторе Газа

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в соцсетях пост, посвященный католическому Рождеству.

«Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют.

Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких.

Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества», – написал Салах.