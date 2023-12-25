Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Салах поздравил болельщиков с Рождеством, упомянув о боевых действиях в секторе Газа

    Салах поздравил болельщиков с Рождеством, упомянув о боевых действиях в секторе Газа

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал в соцсетях пост, посвященный католическому Рождеству.

    «Рождество – это время, когда семьи собираются вместе и празднуют.

    Учитывая жестокую войну, продолжающуюся на Ближнем Востоке, особенно смерти и разрушения в Газе, в этом году мы встречаем Рождество с очень тяжелым сердцем и разделяем боль тех семей, которые скорбят о потере своих близких.

    Пожалуйста, не забывайте их и не привыкайте к их страданиям. Счастливого Рождества», – написал Салах.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы стали наносить авиационные удары по сектору Газа, а затем начали наземную операцию.
    • Число жертв с обеих сторон исчисляется тысячами.

    Новости по теме
    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 от Goal – Месси и Роналду в списке
    Назван лучший игрок 2023 года по версии FourFourTwo – это не Месси
    Месси – лучший игрок 2023 года по версии читателей Goal 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+