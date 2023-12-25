«Шинник» снял видео в стиле сериала «Слово пацана»

одно из немногих видео по теме сериала, которое снято тонко, учли моменты сериала, даже про 30 кругов — а не тупо олимпийки напялили. понравилось.
Пресс-служба «Шинника» сняла ролик в стиле сериала «Слово пацана». В нем поучаствовали футболисты.
По сюжету молодежный состав пришел «выбивать» место в основе.
- «Шинник» идет в Первой лиге 11-м.
- На этой неделе команду возглавил Дмитрий Черышев.
- Ярославцев не было в РПЛ с 2008 года.
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