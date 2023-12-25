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    «Шинник» снял видео в стиле сериала «Слово пацана»

    Пресс-служба «Шинника» сняла ролик в стиле сериала «Слово пацана». В нем поучаствовали футболисты.

    По сюжету молодежный состав пришел «выбивать» место в основе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7137

      fakeid 1 час назад

      одно из немногих видео по теме сериала, которое снято тонко, учли моменты сериала, даже про 30 кругов — а не тупо олимпийки напялили. понравилось.

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