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    • Ловчев оценил отказ РФС от перехода в Азиатскую конфедерацию

    Ловчев оценил отказ РФС от перехода в Азиатскую конфедерацию

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о правильности решения исполкома РФС остаться в УЕФА.

    • Российский футбол мог уйти в Азиатскую конфедерацию.
    • В среду, 20 декабря, этот вопрос рассматривался.
    • Отстранение россиян от международных соревнований действует с февраля 2022 года.

    «Я специально написал – продолжать ждать, потому что, если цинично, даже если мы отберемся хоть от конфедерации Луны, но следующий чемпионат мира – в Канаде, США и Мексике. Нас туда просто никуда не пустит – визу не дадут, на границе завернут.

    Это как история с Шапи, которого не пустили в одну из стран. То есть вопрос-то простой – получается, УЕФА и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе, они не могут решить вопросы с государствами, которые делают так, как считают нужным.

    И ФИФА с УЕФА ничего сделать не могут, потому что эти организации перестали быть авторитетом после своих решений. А что ФИФА сделает, если мы отберемся от Азии, а США с Канадой и Мексикой не дадут визы, не пропустит на границе русскую команду? Скажет, что тогда чемпионат мира отменяется?

    Да не сможет ФИФА этого сделать, не хватит уже авторитета и силы. Поэтому надо делать то, что, в принципе, стоило делать всегда – развивать свой футбол. Играть, работать, развивать детско-юношеский футбол, пока есть время.

    Возможно, сократить количество иностранцев, чтобы было больше русских игроков – чтобы был выбор у сборной, когда вернемся. Но этого же не происходит и не произойдет. Все идет, как и шло. Ничего не поменялось – как покупали иностранцев, так и продолжаем», – написал Ловчев в своeм телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    24.12.2023 22:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2259

      LOKOfanatik19 20 минут назад

      Вот только, вы НИКОГДА не делали это, ни развивали свой футбол или хоккей, а жили на лаврах предыдущих.... на вашем же поколении.....

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      Рейтинг: +3534

      Suvorov71 > LOKOfanatik19 11 минут назад

      как то туманно, проясни

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