Ловчев оценил отказ РФС от перехода в Азиатскую конфедерацию

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал о правильности решения исполкома РФС остаться в УЕФА.

Российский футбол мог уйти в Азиатскую конфедерацию.

В среду, 20 декабря, этот вопрос рассматривался.

Отстранение россиян от международных соревнований действует с февраля 2022 года.

«Я специально написал – продолжать ждать, потому что, если цинично, даже если мы отберемся хоть от конфедерации Луны, но следующий чемпионат мира – в Канаде, США и Мексике. Нас туда просто никуда не пустит – визу не дадут, на границе завернут.

Это как история с Шапи, которого не пустили в одну из стран. То есть вопрос-то простой – получается, УЕФА и ФИФА перестали быть главенствующими в мировом футболе, они не могут решить вопросы с государствами, которые делают так, как считают нужным.

И ФИФА с УЕФА ничего сделать не могут, потому что эти организации перестали быть авторитетом после своих решений. А что ФИФА сделает, если мы отберемся от Азии, а США с Канадой и Мексикой не дадут визы, не пропустит на границе русскую команду? Скажет, что тогда чемпионат мира отменяется?

Да не сможет ФИФА этого сделать, не хватит уже авторитета и силы. Поэтому надо делать то, что, в принципе, стоило делать всегда – развивать свой футбол. Играть, работать, развивать детско-юношеский футбол, пока есть время.

Возможно, сократить количество иностранцев, чтобы было больше русских игроков – чтобы был выбор у сборной, когда вернемся. Но этого же не происходит и не произойдет. Все идет, как и шло. Ничего не поменялось – как покупали иностранцев, так и продолжаем», – написал Ловчев в своeм телеграм-канале.