Аршавин дал оценку положению в чемпионской гонке РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с чемпионской гонкой в РПЛ.
– Чем можете объяснить лидерство «Краснодара»?
– У «быков» хороший сбалансированный состав, плюс уверенная игра. Команда выступила практически без спадов.
– В каких-то линиях краснодарцы выглядят сильней «Зенита»? К примеру, во вратарской…
– Ни в каких. Понятно, что Сафонов – лучший вратарь страны. Но Миша Кержаков или Адамов тоже голкиперы хорошего класса.
– Хватит ли «Краснодару» ресурсов и опыта бороться за чемпионство?
– Все будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар». Лидеру чемпионата нужна глубина состава. Думаю, в команде это понимают.
– Способны ли «Динамо» и «Локомотив», занимающие третье-четвертое места, включиться в чемпионскую гонку?
– У «Динамо» не большое отставание от лидеров. «Локомотиву» будет сложней.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров, «Зенит» отстает на два очка.
- «Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из 11 последних сезонов.