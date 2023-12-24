Аршавин дал оценку положению в чемпионской гонке РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с чемпионской гонкой в РПЛ.

– Чем можете объяснить лидерство «Краснодара»?

– У «быков» хороший сбалансированный состав, плюс уверенная игра. Команда выступила практически без спадов.

– В каких-то линиях краснодарцы выглядят сильней «Зенита»? К примеру, во вратарской…

– Ни в каких. Понятно, что Сафонов – лучший вратарь страны. Но Миша Кержаков или Адамов тоже голкиперы хорошего класса.

– Хватит ли «Краснодару» ресурсов и опыта бороться за чемпионство?

– Все будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар». Лидеру чемпионата нужна глубина состава. Думаю, в команде это понимают.

– Способны ли «Динамо» и «Локомотив», занимающие третье-четвертое места, включиться в чемпионскую гонку?

– У «Динамо» не большое отставание от лидеров. «Локомотиву» будет сложней.