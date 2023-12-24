Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Аршавин дал оценку положению в чемпионской гонке РПЛ

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с чемпионской гонкой в РПЛ.

    – Чем можете объяснить лидерство «Краснодара»?

    У «быков» хороший сбалансированный состав, плюс уверенная игра. Команда выступила практически без спадов.

    – В каких-то линиях краснодарцы выглядят сильней «Зенита»? К примеру, во вратарской…

    Ни в каких. Понятно, что Сафонов – лучший вратарь страны. Но Миша Кержаков или Адамов тоже голкиперы хорошего класса.

    – Хватит ли «Краснодару» ресурсов и опыта бороться за чемпионство?

    Все будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар». Лидеру чемпионата нужна глубина состава. Думаю, в команде это понимают.

    – Способны ли «Динамо» и «Локомотив», занимающие третье-четвертое места, включиться в чемпионскую гонку?

    У «Динамо» не большое отставание от лидеров. «Локомотиву» будет сложней.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров, «Зенит» отстает на два очка.
    • «Зимний чемпион» РПЛ выигрывал титул в 10 из 11 последних сезонов.

    Новости по теме
    В «Краснодаре» выбрали лучшего игрока первой части сезона 3
    РПЛ потроллила Сафонова 1
    Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Орлова 15
    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:30
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+