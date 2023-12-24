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    • «Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2023

    «Вулверхэмптон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» и «Челси», 18 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 декабря 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Вулверхэмптон»: Бентли, Доусон, Килман, Гомеш, Лемина, Гомес, Семеду, Бельгард, Чхан, Кунья, Сарабия.

    Главный тренер: Гари О’Нил

    «Челси»: Петрович, Бадьяшиль, Силва, Колвилл, Густо, Стерлинг, Мудрик, Палмер, Галлахер, Кайседо, Джэксон.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон»«Челси»

    Источник: Бомбардир

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