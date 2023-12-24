Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» и «Челси», 18 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 декабря 2023, в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Са, Доусон, Килман, Гомеш, Аит-Нури, Лемина, Гомес, Семеду, Чхан, Кунья, Сарабия.

Главный тренер: Гари О’Нил

«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Колвилл, Густо, Стерлинг, Джэксон, Угочукву, Палмер, Галлахер, Броя.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Челси»