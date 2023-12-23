Реакция Моргана на поражение «МЮ» от «Вест Хэма»

Журналист Пирс Морган отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (0:2) в 18-м туре АПЛ.
«Мне жаль фанатов «МЮ», теперь они никогда не увидят матч полностью», – написал Морган в твиттере, имея в виду уходы болельщиков со стадиона до финального свистка.
«Эрик тен Хаг побил столько рекордов!» – также добавил Морган, имея в виду антирекорды «МЮ».
- Впервые с 1992 года манчестерцы не забили в 4 матчах подряд.
- Нидерландец в клубе с 2022 года.
- Команда опустилась на 8-е место в АПЛ.
Источник: «Бомбардир»