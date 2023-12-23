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    Реакция Моргана на поражение «МЮ» от «Вест Хэма»

    Журналист Пирс Морган отреагировал на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

    «Мне жаль фанатов «МЮ», теперь они никогда не увидят матч полностью», – написал Морган в твиттере, имея в виду уходы болельщиков со стадиона до финального свистка.

    «Эрик тен Хаг побил столько рекордов!» – также добавил Морган, имея в виду антирекорды «МЮ».

    • Впервые с 1992 года манчестерцы не забили в 4 матчах подряд.
    • Нидерландец в клубе с 2022 года.
    • Команда опустилась на 8-е место в АПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2257

      LOKOfanatik19 20 минут назад

      Рекорды бьют только Великие(усмехнулся ТХ) и когда только этого лысого выгонят... реально, даже при Жозе не было столько негатива, как и от болел, так и внутри команды.

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