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    • «Вулверхэмптон» – «Челси»: прогноз на матч 18 тура английской Премьер-Лиги, 24 декабря

    «Вулверхэмптон» – «Челси»: прогноз на матч 18 тура английской Премьер-Лиги, 24 декабря

    В воскресенье, 24 декабря, в рамках 18 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Вулверхэмптоном» и «Челси». Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает 13 место в турнирной таблице с 19 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 5 побед, 4 ничьи и 8 поражений. Игроки «Вулверхэмптона» забили 21 гол и пропустили 29 мячей.

    «Челси»

    «Челси» располагается на 10 строчке с 22 очками после 17 туров. У команды 6 побед, 4 ничьи и 7 поражений. «Челси» забил 28 голов и пропустил 26 мячей.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Вулверхэмптоном» и «Челси» завершились следующим образом:

    • 08.04.23 «Вулверхэмптон» – «Челси» 1:0;
    • 08.10.22 «Челси» – «Вулверхэмптон» 3:0;
    • 07.05.22 «Челси» – «Вулверхэмптон» 2:2;
    • 19.12.21 «Вулверхэмптон» – «Челси» 0:0;
    • 27.01.21 «Челси» – «Вулверхэмптон» 0:0.

    Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Челси»

    Обе команды идут в середине турнирной таблицы, впрочем, букмекеры видят «Челси» фаворитом матча. На победу лондонцев букмекеры дают коэффициент 2.02, в то время как успех хозяев оценивается в 3.85. Мы не будет ставить на исход, а предположим, что обе команды забьют голы – 1.68.

    Источник: Бомбардир

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