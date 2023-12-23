В воскресенье, 24 декабря, в рамках 18 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Вулверхэмптоном» и «Челси». Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает 13 место в турнирной таблице с 19 очками после 17 сыгранных матчей. У команды 5 побед, 4 ничьи и 8 поражений. Игроки «Вулверхэмптона» забили 21 гол и пропустили 29 мячей.

«Челси»

«Челси» располагается на 10 строчке с 22 очками после 17 туров. У команды 6 побед, 4 ничьи и 7 поражений. «Челси» забил 28 голов и пропустил 26 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Вулверхэмптоном» и «Челси» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Челси»

Обе команды идут в середине турнирной таблицы, впрочем, букмекеры видят «Челси» фаворитом матча. На победу лондонцев букмекеры дают коэффициент 2.02, в то время как успех хозяев оценивается в 3.85. Мы не будет ставить на исход, а предположим, что обе команды забьют голы – 1.68.