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  • Лидеру Примеры грозит исключение из ЛЧ из-за «Манчестер Сити»

Лидеру Примеры грозит исключение из ЛЧ из-за «Манчестер Сити»

21 декабря 2023, 21:56
6

«Жирона» может не сыграть в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

Каталонская команда набрала 44 очка в 17 турах и лидирует в Примере.

Если «Жирона» финиширует в топ-4, то автоматически получит путевку в ЛЧ.

Однако клубу грозит исключение из главного еврокубка из-за правил УЕФА.

Дело в том, что «Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group, а двум и более командам с одним и тем же владельцем запрещено играть в Лиге чемпионов из-за вероятного конфликта интересов.

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Источник: Curiosidades Europa
Лига чемпионов Испания. Примера Жирона Манчестер Сити
Комментарии (6)
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Таврида
1703186670
А чё сразу Жерона, Жерона? Может МанСити отчислить, они уже ЛЧ выигрывали?
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russkiisergei
1703189632
в РПЛ половина почти половина команд принадлежит газпрому. и ничего, конфликтов интересов нет!!! есть только гарантированные очки для голубых с берегов невы
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Эмом
1703190233
Лейпциг и Зальцбург вроде оба принадлежат Ред Булу и ничего
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k611
1703208243
Бред какой-то. А где спортивный принцип.
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Oldtrafford83
1703222084
Нечего страшного, в суперлигу пойдут))
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