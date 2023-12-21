Лидеру Примеры грозит исключение из ЛЧ из-за «Манчестер Сити»

«Жирона» может не сыграть в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

Каталонская команда набрала 44 очка в 17 турах и лидирует в Примере.

Если «Жирона» финиширует в топ-4, то автоматически получит путевку в ЛЧ.

Однако клубу грозит исключение из главного еврокубка из-за правил УЕФА.

Дело в том, что «Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group, а двум и более командам с одним и тем же владельцем запрещено играть в Лиге чемпионов из-за вероятного конфликта интересов.

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