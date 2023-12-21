Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Лидеру Примеры грозит исключение из ЛЧ из-за «Манчестер Сити»

    Лидеру Примеры грозит исключение из ЛЧ из-за «Манчестер Сити»

    «Жирона» может не сыграть в Лиге чемпионов сезона-2024/25.

    Каталонская команда набрала 44 очка в 17 турах и лидирует в Примере.

    Если «Жирона» финиширует в топ-4, то автоматически получит путевку в ЛЧ.

    Однако клубу грозит исключение из главного еврокубка из-за правил УЕФА.

    Дело в том, что «Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group, а двум и более командам с одним и тем же владельцем запрещено играть в Лиге чемпионов из-за вероятного конфликта интересов.

    Новости по теме
    Примера. «Жирона» упустила победу и может лишиться лидерства, «Сосьедад» потерял очки без Захаряна
    «Жирона» повторила достижение «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» 1
    Примера. «Жирона» крупно победила «Алавес» (3:0) и вернулась на 1-е место 1
    Источник: Curiosidades Europa

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2023 21:56
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +241

      Эмом 43 минуты назад

      Лейпциг и Зальцбург вроде оба принадлежат Ред Булу и ничего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      russkiisergei 53 минуты назад

      в РПЛ половина почти половина команд принадлежит газпрому. и ничего, конфликтов интересов нет!!! есть только гарантированные очки для голубых с берегов невы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7118

      fakeid > russkiisergei 50 минут назад

      russkiigei, а давай ты точечно перечислишь все эти команды. начни со спартага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2352

      Таврида 1 час назад

      А чё сразу Жерона, Жерона? Может МанСити отчислить, они уже ЛЧ выигрывали?

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+