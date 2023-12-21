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    • Гендиректор «Баварии»: «Дверь в Суперлигу для нас остается закрытой»

    Гендиректор «Баварии»: «Дверь в Суперлигу для нас остается закрытой»

    Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о решении суда Европейского союза относительно Суперлиги.

    «Мы приняли к сведению решение суда ЕС. Но это не меняет позицию «Баварии» и Ассоциации европейских клубов: подобное соревнование стало бы посягательством на важность национальных лиг и структуру европейского футбола.

    Бундеслига является основой для «Баварии», так же как все национальные лиги являются основой для других европейских футбольных клубов. Поэтому наш долг – укреплять их, а не ослаблять.

    Мы также привержены европейским клубным соревнованиям под эгидой УЕФА. Поэтому позвольте еще раз четко заявить, что дверь в Суперлигу для «Баварии» остается закрытой», – сказал Дрезен.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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