Гендиректор «Баварии»: «Дверь в Суперлигу для нас остается закрытой»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о решении суда Европейского союза относительно Суперлиги.

«Мы приняли к сведению решение суда ЕС. Но это не меняет позицию «Баварии» и Ассоциации европейских клубов: подобное соревнование стало бы посягательством на важность национальных лиг и структуру европейского футбола.

Бундеслига является основой для «Баварии», так же как все национальные лиги являются основой для других европейских футбольных клубов. Поэтому наш долг – укреплять их, а не ослаблять.

Мы также привержены европейским клубным соревнованиям под эгидой УЕФА. Поэтому позвольте еще раз четко заявить, что дверь в Суперлигу для «Баварии» остается закрытой», – сказал Дрезен.