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    • Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров: Беллингем – 1-й, Месси – в топ-5

    Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров: Беллингем – 1-й, Месси – в топ-5

    Букмекеры обновили котировки на итоги «Золотого мяча» в 2024 году.

    Фаворитом перед рождественской паузой в топ-лигах считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

    Лиoнель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на отъезд из Европы, входят в десятку главных претендентов на награду.

    1. Джуд Беллингем («Реал») – 4.40;
    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5.90;
    3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 6.50;
    4. Гарри Кейн («Бавария») – 6.55;
    5. Лионель Месси («Интер Майами») – 10.80;
    6. Родриго («Реал») – 24.90;
    7. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 31.00;
    8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити) – 31.00;
    9. Винисиус Жуниор («Реал») – 31.00;
    10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 32.00.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2610

      Чермындыр 37 минут назад

      Месси даже когда преставится все равно будут включать в рейтинг фаворитов.

      0
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      Рейтинг: +12739

      DeStar > Чермындыр 4 минуты назад

      да. ладно еще прошлый зм, ну чм победа - огромный вес) а тут что хз)) да, вначале как пришел в интер забивал, ну и все, конец. Даже рон забивает больше, а он еще ниже на 2 позиции))

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