Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров: Беллингем – 1-й, Месси – в топ-5

Букмекеры обновили котировки на итоги «Золотого мяча» в 2024 году.

Фаворитом перед рождественской паузой в топ-лигах считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Лиoнель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на отъезд из Европы, входят в десятку главных претендентов на награду.