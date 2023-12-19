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  • Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров: Беллингем – 1-й, Месси – в топ-5

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров: Беллингем – 1-й, Месси – в топ-5

19 декабря 2023, 16:29
3

Букмекеры обновили котировки на итоги «Золотого мяча» в 2024 году.

Фаворитом перед рождественской паузой в топ-лигах считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Лиoнель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на отъезд из Европы, входят в десятку главных претендентов на награду.

  1. Джуд Беллингем («Реал») – 4.40;
  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5.90;
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 6.50;
  4. Гарри Кейн («Бавария») – 6.55;
  5. Лионель Месси («Интер Майами») – 10.80;
  6. Родриго («Реал») – 24.90;
  7. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 31.00;
  8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити) – 31.00;
  9. Винисиус Жуниор («Реал») – 31.00;
  10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 32.00.

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Источник: Sports.ru
Рейтинг Месси Лионель Роналду Криштиану Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Салах Мохамед Мбаппе Килиан Винисиус Холанд Эрлинг Родриго Беллингем Джуд
Комментарии (3)
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Чермындыр
1702993279
Месси даже когда преставится все равно будут включать в рейтинг фаворитов.
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Ziklop
1703000617
всё продаётся! вывод такой! рекламщики двигают мессИ, пиндосы стадионы собирают, приплатят за ЗМ карлику!
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