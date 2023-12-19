Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2024 по версии букмекеров: Беллингем – 1-й, Месси – в топ-5

Букмекеры обновили котировки на итоги «Золотого мяча» в 2024 году.
Фаворитом перед рождественской паузой в топ-лигах считается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Лиoнель Месси и Криштиану Роналду, несмотря на отъезд из Европы, входят в десятку главных претендентов на награду.
- Джуд Беллингем («Реал») – 4.40;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5.90;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 6.50;
- Гарри Кейн («Бавария») – 6.55;
- Лионель Месси («Интер Майами») – 10.80;
- Родриго («Реал») – 24.90;
- Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 31.00;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити) – 31.00;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 31.00;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 32.00.
Источник: Sports.ru