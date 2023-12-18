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    Аршавин назвал позиции, требующие усиления в «Краснодаре»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о необходимости усиления состава «Краснодара».

    «Хватит ли им усиления на позиции «восьмeрки» и правого нападающего? Думаю, да.

    Возможно, ещe центральный защитник, но может быть перебор и есть ли деньги. Деньги есть, но только в каком количестве их можно тратить», – сказал Аршавин.

    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Команда набрала 38 очков в 18 турах.
    • Отрыв от «Зенита» – 2 балла.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      WILDLING_HRUNDEL 49 минут назад

      Так надо или не надо!)

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