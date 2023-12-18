Аршавин назвал позиции, требующие усиления в «Краснодаре»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о необходимости усиления состава «Краснодара».

«Хватит ли им усиления на позиции «восьмeрки» и правого нападающего? Думаю, да.

Возможно, ещe центральный защитник, но может быть перебор и есть ли деньги. Деньги есть, но только в каком количестве их можно тратить», – сказал Аршавин.