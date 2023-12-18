Аршавин назвал позиции, требующие усиления в «Краснодаре»

Так надо или не надо!)
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о необходимости усиления состава «Краснодара».
«Хватит ли им усиления на позиции «восьмeрки» и правого нападающего? Думаю, да.
Возможно, ещe центральный защитник, но может быть перебор и есть ли деньги. Деньги есть, но только в каком количестве их можно тратить», – сказал Аршавин.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
- Команда набрала 38 очков в 18 турах.
- Отрыв от «Зенита» – 2 балла.
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