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Быстров ответил, кто сильнее – Сергеев или Соболев

17 декабря 2023, 16:10
10

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров сравнил форвардов «Зенита» и «Спартака» Ивана Сергеева и Александра Соболева.

«Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева.

В чeм? Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте «Зенит», а на каком «Спартак». Кто играет в Counter-Strike, а кто забивает мячи. И поймeте», – сказал Быстров.

  • Соболев сейчас проводит отпуск на Мальдивах.
  • В октябре форварда отстраняли от основы за пропуск командного завтрака.
  • У Сергеева в сезоне 23 матча, 10 голов, 3 ассиста.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир Сергеев Иван Соболев Александр
Комментарии (10)
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Дубина
1702820674
Вова тебе на пару с клоуном аршавиным лечиться нужно!
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NewLife
1702821104
Вы еще у Ведмедя спросите))
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Александр.Т.
1702821439
Так пр делу же в этом сезоне хуже Соболев
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Play
1702823572
Сравнил Клизму и Сэндвич с д***мом.
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FCSpartakM
1702823783
Ну тогда Мостовой сильнее Промеса по такой логике
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eugen-han
1702826156
Прав на все 100%. Сергеев не только лучше Соболева, но и всех остальных напов в России. Касьера? - похуже, надо признать.
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YourFear
1702835638
А дауна соболя только свиные попущенки хвалят, и ждут от него чуда, только его не будет, пенальти себе в ногу не каждый бить умеет
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zigbert
1702889931
Может быть Соболев сейчас не так заметен поскольку на поле он стал выполнять другие функции. Пусть у Сергеева голов забито и больше зато по ассистам Соболев его опережает.
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alefreddy
1702907777
если Соболев перестанет дурака валять там Сергееву делать нечего
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Алим Терек
1704467003
Конате лучше,больше ударов по воротам соперников,хотя и куцые,слабые и в большинстве -выше,правее и левее от ворот,если научится бить сильно и точно,цены ему не будет)))
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