Быстров ответил, кто сильнее – Сергеев или Соболев

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров сравнил форвардов «Зенита» и «Спартака» Ивана Сергеева и Александра Соболева.
«Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева.
В чeм? Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте «Зенит», а на каком «Спартак». Кто играет в Counter-Strike, а кто забивает мячи. И поймeте», – сказал Быстров.
- Соболев сейчас проводит отпуск на Мальдивах.
- В октябре форварда отстраняли от основы за пропуск командного завтрака.
- У Сергеева в сезоне 23 матча, 10 голов, 3 ассиста.
Источник: RT