Быстров ответил, кто сильнее – Сергеев или Соболев

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров сравнил форвардов «Зенита» и «Спартака» Ивана Сергеева и Александра Соболева.

«Иван Сергеев круче и лучше Александра Соболева.

В чeм? Посмотрите на таблицу. На каком сейчас месте «Зенит», а на каком «Спартак». Кто играет в Counter-Strike, а кто забивает мячи. И поймeте», – сказал Быстров.