Воспитанник «Зенита» Быстров: «Я – спартаковец»

Так весь питер спартаковский, вы посмотрите, только что то про Великий клуб напишут и тут они помойные вонючки, так что все правильно Быстрый понос сказал, он же тоже от помойных произошел
Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает себя спартаковцем.
«Я и спартаковец. Какой я спартаковец? Какой-никакой.
Я пахну не мясом? У меня 50 на 50», – сказал Быстров.
- С 1997 по 2002 год Быстров получал футбольное образование в системе «Зенита».
- За петербургский клуб у игрока 197 матчей, 25 голов, 28 ассистов.
- За «Спартак» Быстров провел 138 встреч, забил 18 голов, сделал 26 ассистов.