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    Воспитанник «Зенита» Быстров: «Я – спартаковец»

    Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает себя спартаковцем.

    «Я и спартаковец. Какой я спартаковец? Какой-никакой.

    Я пахну не мясом? У меня 50 на 50», – сказал Быстров.

    • С 1997 по 2002 год Быстров получал футбольное образование в системе «Зенита».
    • За петербургский клуб у игрока 197 матчей, 25 голов, 28 ассистов.
    • За «Спартак» Быстров провел 138 встреч, забил 18 голов, сделал 26 ассистов.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 14:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3403

      Suvorov71 3 минуты назад

      Так весь питер спартаковский, вы посмотрите, только что то про Великий клуб напишут и тут они помойные вонючки, так что все правильно Быстрый понос сказал, он же тоже от помойных произошел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20949

      NewLife 1 час назад

      Ты такой же спартаковец, как Fakeid))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22640

      Cleaner 2 часа назад

      Вова Быстров, ты ни рыба, ни мясо. Полуфабрикат...)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1424

      JIEGEHDA > Cleaner 1 час назад

      Ни рыба не мясо это свинка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18260

      Garrincha58 2 часа назад

      Шмартак это ..... сказал бы но цензура не пропустит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4886

      ziborock 2 часа назад

      Да все в Зените Спартаковцы! И Аршавин признавался что болел за Спартак! И Панов за Спартак! Сутормин говорил что постоянно ходит с отцом на Спартак! и.т.д. Вот Газпром бразил и набирает потому как местные все за Спартак!)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +37278

      VVM1964 > ziborock 2 часа назад

      Даже здесь на бомбардире "зенькины болелы" без Спартака ни дня прожить не могу - в комментариях про Спартак кто первый ? - ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1424

      JIEGEHDA > ziborock 1 час назад

      Вы вроде на ветках с Быстрым пишете какое он гамно . А тут оказывается он спартаковец . Ну теперь понятно почему ересь несёт . И почему из 10 статьи с ним одна норм только

      1
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      Рейтинг: +960

      kliker 2 часа назад

      Ну и аромат - комплексный. И не отмывается уже.

      0
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      Рейтинг: +2182

      almanev 2 часа назад

      Г*вно на 100%

      0
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      Рейтинг: +1598

      Цугундeр 2 часа назад

      )) Володька...
      Прокладка использованная ,до сих пор валяющаяся на шпалах между двумя столицами.

      8
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      ...
      Рейтинг: +2065

      Спартач80 > Цугундeр 2 часа назад

      Какая Питер столица? Брезговали брать Питер и Наполеон, и Гитлер. Пёрли именно на Москву.

      1
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      Рейтинг: +1598

      Цугундeр > Спартач80 2 часа назад

      Это - чтобы выйти на Саратов .И водрузить флаги над местной психушкой. Правда , добрался только один. Так и машет до сих пор.

      4
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      Рейтинг: +2065

      Спартач80 > Цугундeр 2 часа назад

      Что мразота, правда не нравится?=)))

      1
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      Рейтинг: +1424

      JIEGEHDA > Цугундeр 1 час назад

      Да он обиделся что его бросили . А после и Спартак использовал. Только понравилось со Спартаком. Вон Дзюба так же. Только Зенит Дзюбу знатно подоил. Когда он бегал по арендам вспомнил и решим так отомстить Зениту своими речами ))! Только вот Зениту пофиг . С ним и без Чемпионы .

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