«Спартак» готов расторгнуть контракт с 23-летним защитником

Сначала ушли Рассказова, потом Глушенкова, на грани Джикия, теперь Маслов. У самих проблемы в защите, пожалуй, Абаскаль начинает разрушать Спартак, надо подумать, а нужен ли такой тренер?!
Центральный защитник Павел Маслов близок к уходу из «Спартака».
Клуб готов расторгнуть контракт с 23-летним футболистом. Соглашение между сторонами истекает через полгода.
Маслов может согласиться на досрочное прекращение сотрудничества, либо воспользоваться опцией продления договора еще на год.
- В этом сезоне игрок провел за «Спартак» 4 матча.
- При этом в РПЛ он отыграл всего 10 минут.
- Летом Маслов мог уехать в Европу.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.