«Спартак» готов расторгнуть контракт с 23-летним защитником

Центральный защитник Павел Маслов близок к уходу из «Спартака».

Клуб готов расторгнуть контракт с 23-летним футболистом. Соглашение между сторонами истекает через полгода.

Маслов может согласиться на досрочное прекращение сотрудничества, либо воспользоваться опцией продления договора еще на год.