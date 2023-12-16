«Спартак» готов расторгнуть контракт с 23-летним защитником

Центральный защитник Павел Маслов близок к уходу из «Спартака».
Клуб готов расторгнуть контракт с 23-летним футболистом. Соглашение между сторонами истекает через полгода.
Маслов может согласиться на досрочное прекращение сотрудничества, либо воспользоваться опцией продления договора еще на год.
- В этом сезоне игрок провел за «Спартак» 4 матча.
- При этом в РПЛ он отыграл всего 10 минут.
- Летом Маслов мог уехать в Европу.
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Источник: Metaratings