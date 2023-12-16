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    • «Спартак» готов расторгнуть контракт с 23-летним защитником

    «Спартак» готов расторгнуть контракт с 23-летним защитником

    Центральный защитник Павел Маслов близок к уходу из «Спартака».

    Клуб готов расторгнуть контракт с 23-летним футболистом. Соглашение между сторонами истекает через полгода.

    Маслов может согласиться на досрочное прекращение сотрудничества, либо воспользоваться опцией продления договора еще на год.

    • В этом сезоне игрок провел за «Спартак» 4 матча.
    • При этом в РПЛ он отыграл всего 10 минут.
    • Летом Маслов мог уехать в Европу.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +38

      СпартакВВ 33 минуты назад

      Сначала ушли Рассказова, потом Глушенкова, на грани Джикия, теперь Маслов. У самих проблемы в защите, пожалуй, Абаскаль начинает разрушать Спартак, надо подумать, а нужен ли такой тренер?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103349

      zigbert 1 час назад

      Жаль что Маслову не удалось реализовать свой потенциал в Спартаке. Но в последнее время он редко выходил на поле а без практики говорить о совершенстве не приходится.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1415

      JIEGEHDA > zigbert 52 минуты назад

      Да ничего . Купят легионера откуда то там за пять лямов евро. А потом будем говорить сколько тратит Зенит ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6876

      Питерский князь 1 час назад

      Еще 1 испорчиная жизнь.
      Срамтак - кладбище судеб.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +4880

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Этого сейчас отпустят, а возьмут лямов за десять импортного дебила.

      1
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      Рейтинг: +6265

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Имея – не ценим, а потерявши – плачем! Гыгыгы

      1
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