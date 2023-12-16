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    • Генич – о лучшем бомбардире РПЛ: «Конечно, это не сильнейший нападающий чемпионата»

    Генич – о лучшем бомбардире РПЛ: «Конечно, это не сильнейший нападающий чемпионата»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не считает Матео Кассьерру из «Зенита» лучшим форвардом РПЛ.

    – Сейчас бомбардирскую гонку чемпионата неожиданно возглавляет Матео Кассьерра. Он лучший нападающий за этот отрезок?

    – Конечно, нет. По результативности – да. По мне, лучшим нападающим в первой части сезона был Кордоба или Тюкавин.

    Кассьерра – хороший нападающий, что он сейчас забивает – это замечательно. Матео компенсирует то, что не дал команде в прошлом сезоне, когда на него рассчитывали, но там был Малком, и он мог ситуацию исправить. Сейчас Кассьерра – тот самый наконечник для команды.

    Нападающий – это серийный автомат. Если у него пошло по реализации, то пошло. Но я не возьмусь назвать его лучшим нападающим страны. Да, он может правильно ногу подставить, в подыгрыше хорош, может замкнуть передачу.

    Кордоба более разносторонний и мощный нападающий, мне его действия ближе. И Тюкавин шикарно провeл последние два месяца», – сказал Генич.

    • Кассьерра забил 14 мячей в первой части сезона РПЛ.
    • У Тюкавина («Динамо») и Кордобы («Краснодар») по 8 голов в текущем чемпионате.

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    Источник: Metaratings

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