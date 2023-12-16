Гвардиола ответил тем, кто связывает успехи «Ман Сити» только с деньгами

Но вы и Реал это делайте.
Надо Гвардиолу в Динамо Брянск отправить, пусть с ними ЛЧ берет.
:)))
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с мнением, что высокие результаты его команды обусловлены большими денежными вливаниями.
«Нам легко побеждать из-за денег? Если бы было просто, это сделали бы другие. Но они не сделали. А мы сделали», – сказал Гвардиола.
- Испанец тренирует «Сити» с 2016 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла требл.
- В текущем розыгрыше АПЛ манчестерцы идут на 4-м месте после 16 туров.