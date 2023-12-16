Гвардиола ответил тем, кто связывает успехи «Ман Сити» только с деньгами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с мнением, что высокие результаты его команды обусловлены большими денежными вливаниями.

«Нам легко побеждать из-за денег? Если бы было просто, это сделали бы другие. Но они не сделали. А мы сделали», – сказал Гвардиола.