Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Гвардиола ответил тем, кто связывает успехи «Ман Сити» только с деньгами

    Гвардиола ответил тем, кто связывает успехи «Ман Сити» только с деньгами

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с мнением, что высокие результаты его команды обусловлены большими денежными вливаниями.

    «Нам легко побеждать из-за денег? Если бы было просто, это сделали бы другие. Но они не сделали. А мы сделали», – сказал Гвардиола.

    • Испанец тренирует «Сити» с 2016 года.
    • В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла требл.
    • В текущем розыгрыше АПЛ манчестерцы идут на 4-м месте после 16 туров.

    Новости по теме
    Гвардиола прокомментировал первое назначение женщины-арбитра на матч АПЛ
    Гвардиола – о шести победах «Сити» в группе ЛЧ: «Особенно счастлив наш гендиректор»
    ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему тренеру года 3
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6865

      Питерский князь 2 часа назад

      Но вы и Реал это делайте.
      Надо Гвардиолу в Динамо Брянск отправить, пусть с ними ЛЧ берет.
      :)))

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+