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    Сперцян попросил «Краснодар» купить Севикяна

    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян может зимой оказаться в «Краснодаре».

    «Краснодар» рассматривает вариант приобретения 22-летнего хавбека «Пари НН» Севикяна. С его помощью бычки планируют закрыть проблемную позицию правого вингера.

    Протекцию Севикяну составляет его партнер по сборной Армении Сперцян. Эдуард рекомендовал Сергею Галицкому подписать Эдгара. Нижегородцы готовы рассмотреть его продажу за 2,5 миллиона евро.

    ЦСКА от Севикяна отказался», – написал источник.

    • У Эдгара в отборе Евро-2024 3 матча за Армению.
    • В сезоне РПЛ у Севикяна 16 матчей, 4 гола.
    • Эдгар выступал в Примере за «Леванте».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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