Генич обнаружил в «Зените» «задолбавшегося» игрока

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что не все игроки «Зенита» заинтересованы в выступлении за клуб.

– Но в прессе пишут про возможный уход Ренана, Клаудиньо и Вендела. Как «Зениту» может удержать своих легионеров?

– Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков. Очень сложная логистическая история – колумбийцам из-за игры в сборной предстоит побыть в дороге более 30 часов. Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться чисто эмоционально. Здесь они играют в полноги.

На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за «Зенит». Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провeл с ленцой, как и Вендел.

Сейчас «Зенит» не только должен думать, как усилиться, но и как не потерять тех, кто есть. Вбросы от агентов сейчас неслучайные, имеют под собой почву, даже несмотря на контракты. В России они получают столько, сколько вряд ли смогли бы получать в Европе даже с учeтом налогов. Бразильцы всегда очень подвержены мнению жены, семьи и друзей. Если действительно устали от холодов и с логистикой проблемы, то вполне допускаю, что у «Зенита» будут проблемы в том, чтобы удержать своих легионеров.