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Генич обнаружил в «Зените» «задолбавшегося» игрока

15 декабря 2023, 12:20
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что не все игроки «Зенита» заинтересованы в выступлении за клуб.

– Но в прессе пишут про возможный уход Ренана, Клаудиньо и Вендела. Как «Зениту» может удержать своих легионеров?

– Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков. Очень сложная логистическая история – колумбийцам из-за игры в сборной предстоит побыть в дороге более 30 часов. Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться чисто эмоционально. Здесь они играют в полноги.

На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за «Зенит». Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провeл с ленцой, как и Вендел.

Сейчас «Зенит» не только должен думать, как усилиться, но и как не потерять тех, кто есть. Вбросы от агентов сейчас неслучайные, имеют под собой почву, даже несмотря на контракты. В России они получают столько, сколько вряд ли смогли бы получать в Европе даже с учeтом налогов. Бразильцы всегда очень подвержены мнению жены, семьи и друзей. Если действительно устали от холодов и с логистикой проблемы, то вполне допускаю, что у «Зенита» будут проблемы в том, чтобы удержать своих легионеров.

  • Клаудиньо в «Зените» 2,5 года.
  • В сезоне РПЛ у 26-летнего футболиста 18 матчей, 3 гола, 4 ассиста.
  • Игрок стоит 18 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Клаудиньо Генич Константин
Комментарии (6)
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Цугундeр
1702634012
Кроме розового парафраза "опять бухой там?" и сказать нечего.. Влияние АМмиака и КАРбамида пагубно действует на гипоталамус..
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VVM1964
1702644438
Да они там все такие и обдолбавшиеся болельщики им сродни !!! (((
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МАН. Ю
1702654016
Помойные думали что народные деньги им помогут! Поэтому не одного своего воспитанника! Вот теперь посмотрим, сейчас уйдут три бразильца, и хана им? Всё относительно!!!
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Ziklop
1702654578
от Клавы надо избавляться! Ренана на опорника к Барриосу, но Семак тупой!
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