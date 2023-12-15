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    Генич обнаружил в «Зените» «задолбавшегося» игрока

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что не все игроки «Зенита» заинтересованы в выступлении за клуб.

    – Но в прессе пишут про возможный уход Ренана, Клаудиньо и Вендела. Как «Зениту» может удержать своих легионеров?

    – Легионеры не хотят оставаться, потому что нет еврокубков. Очень сложная логистическая история – колумбийцам из-за игры в сборной предстоит побыть в дороге более 30 часов. Латиноамериканцы хотят уехать туда, где побольше тепла, платили бы столько же денег и не надо было столько выкладываться чисто эмоционально. Здесь они играют в полноги.

    На таких игроков, как Клаудиньо, спрос был и будет. Его агент в СМИ может манипулировать, но по его настроению видно, что его задолбало играть за «Зенит». Мы видели, когда Клаудиньо хорош, а когда он играет с ленцой. Больше матчей в этом сезоне он провeл с ленцой, как и Вендел.

    Сейчас «Зенит» не только должен думать, как усилиться, но и как не потерять тех, кто есть. Вбросы от агентов сейчас неслучайные, имеют под собой почву, даже несмотря на контракты. В России они получают столько, сколько вряд ли смогли бы получать в Европе даже с учeтом налогов. Бразильцы всегда очень подвержены мнению жены, семьи и друзей. Если действительно устали от холодов и с логистикой проблемы, то вполне допускаю, что у «Зенита» будут проблемы в том, чтобы удержать своих легионеров.

    • Клаудиньо в «Зените» 2,5 года.
    • В сезоне РПЛ у 26-летнего футболиста 18 матчей, 3 гола, 4 ассиста.
    • Игрок стоит 18 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1525

      Цугундeр 7 минут назад

      Кроме розового парафраза "опять бухой там?" и сказать нечего.. Влияние АМмиака и КАРбамида пагубно действует на гипоталамус..

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      Рейтинг: +441

      WILDLING_HRUNDEL 34 минуты назад

      Генич, рассказывай о своем Спартаке,не суй нос к чемпионам

      0
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      Рейтинг: +1966

      Дубина > WILDLING_HRUNDEL 17 минут назад

      К картонно-дырявым чампионам))))

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