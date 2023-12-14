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    • Названы номинанты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

    Названы номинанты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

    Нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Лионель Месси («Интер Майами») стали претендентами на звание лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

    При выборе игроков учитывался период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

    • Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards состоится 15 января в Лондоне.
    • Ранее Месси получил «Золотой мяч» лучшему игроку мира в сезоне-2022/23 по версии France Football.

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8212

      Semenycch 1 час назад

      Лучший игрок года в России - Малком, в мире, по моему мнению Холанд. А Месси в этом списке вообще не может быть.

      0
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      Рейтинг: +1960

      Дубина 2 часа назад

      Дзюба
      Чалов
      Забалотный

      0
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