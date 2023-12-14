Названы номинанты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

Лучший игрок года в России - Малком, в мире, по моему мнению Холанд. А Месси в этом списке вообще не может быть.
Нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Лионель Месси («Интер Майами») стали претендентами на звание лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.
При выборе игроков учитывался период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.
- Церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards состоится 15 января в Лондоне.
- Ранее Месси получил «Золотой мяч» лучшему игроку мира в сезоне-2022/23 по версии France Football.