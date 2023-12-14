Названа сумма, за которую «Краснодар» готов отпустить Алонсо

«Краснодар» в случае предложения в размере 5 миллионов евро готов начать переговоры о продаже защитника Хуниора Алонсо. Ранее сообщалось об интерес к 30-летнему футболисту со стороны «Васко да Гама».

30-летний Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года.

В нынешнем сезоне парагваец провел 24 матча за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.