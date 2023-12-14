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    • Названа сумма, за которую «Краснодар» готов отпустить Алонсо

    Названа сумма, за которую «Краснодар» готов отпустить Алонсо

    «Краснодар» в случае предложения в размере 5 миллионов евро готов начать переговоры о продаже защитника Хуниора Алонсо. Ранее сообщалось об интерес к 30-летнему футболисту со стороны «Васко да Гама».

    • 30-летний Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года.
    • В нынешнем сезоне парагваец провел 24 матча за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

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    Источник: Страница Раисы Симплисиу в соцсети X

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1260

      Cubinec1989 39 минут назад

      тревожные новости...Краснодару наоборот, необходимо усилятся в зимнее окно, видно что две позиции выпадают, нет достойных замен основным игрокам, потеря Алонсо подорвет оборону, что негативно скажется на результатах игр

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