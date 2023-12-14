В «Бешикташе» могут сохранить Абубакара, на которого претендует «Спартак»

Камерунский нападающий Венсан Абубакар в ближайшее время встретится с представителями «Бешикташа», на которой стороны решат, стоит ли им продолжать сотрудничество.
По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство турецкого клуба немерено сохранить 31-летнего футболиста в команде, несмотря на его недавнее отстранение в связи с плохой игрой.
- Абубакар вернулся в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года, ранее он выступал в турецкой команде в сезонах-2016/17 и 2020/21.
- В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.
- Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2025 года.
- Ранее сообщалось об интересе к камерунскому форварду со стороны московского «Спартака».
Источник: «Чемпионат»