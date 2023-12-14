В «Бешикташе» могут сохранить Абубакара, на которого претендует «Спартак»

Камерунский нападающий Венсан Абубакар в ближайшее время встретится с представителями «Бешикташа», на которой стороны решат, стоит ли им продолжать сотрудничество.

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство турецкого клуба немерено сохранить 31-летнего футболиста в команде, несмотря на его недавнее отстранение в связи с плохой игрой.