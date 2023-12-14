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    • В «Бешикташе» могут сохранить Абубакара, на которого претендует «Спартак»

    В «Бешикташе» могут сохранить Абубакара, на которого претендует «Спартак»

    Камерунский нападающий Венсан Абубакар в ближайшее время встретится с представителями «Бешикташа», на которой стороны решат, стоит ли им продолжать сотрудничество.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство турецкого клуба немерено сохранить 31-летнего футболиста в команде, несмотря на его недавнее отстранение в связи с плохой игрой.

    • Абубакар вернулся в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года, ранее он выступал в турецкой команде в сезонах-2016/17 и 2020/21.
    • В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами.
    • Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2025 года.
    • Ранее сообщалось об интересе к камерунскому форварду со стороны московского «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +288

      VPERDIV SPARTAK 52 минуты назад

      Нормальный Абду вместо сидельца Промеса покатит,вместе с рыжим спустят в Фнл этот цирк

      0
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      Рейтинг: +32222

      JTherry 1 час назад

      Спартак отказался от трансфера Абубакара, иначе пурГенич с Чердаком языки сломают, где ставить ударение в его фамилии...) нам бы Альдервейелда в команду в свое время, флюгер-Орлуша сейчас бы на пенсии челюсть лечил...))

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      Рейтинг: +3922

      alefreddy 1 час назад

      стал бы конкурентом Соболя чтобы нос не ковырял а голы забивал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      Бывалый1488 2 часа назад

      Интересуется скорее а не претендует

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