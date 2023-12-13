Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» и «Лацио», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2023 года в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Эрмосо Кансеко, Де Пауль, Ньигес, Лино, Молина, Витсель, Гризманн, Корреа.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Лацио»: Проведель, Касале, Хюсай, Хила, Марушич, Весино, Гендузи, Альберто, Педро, Иммобиле, Дзакканьи.

Главный тренер: Маурицио Сарри

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Атлетико» – «Лацио»