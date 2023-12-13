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    • «Манчестер Юнайтед» закладывал в бюджет выход в 1/4 финала ЛЧ – команда заняла последнее место в группе

    «Манчестер Юнайтед» закладывал в бюджет выход в 1/4 финала ЛЧ – команда заняла последнее место в группе

    «Манчестер Юнайтед» не досчитается денег, заложенных за выступление в сезоне Лиги чемпионов. Англичане в финансовых планах прописывали выход как минимум в четвертьфинал.

    Заняв в группе последнее место, манчестерцы недополучат 19,5 миллиона фунтов призовых и 8,2 миллиона в виде дохода от матчдэя.

    В связи с этим клуб допускает продажу игроков зимой – чтобы вписаться в финансовые планы.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1761

      k611 59 минут назад

      Играть надо было, а не дурака валять на поле.

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