«Манчестер Юнайтед» закладывал в бюджет выход в 1/4 финала ЛЧ – команда заняла последнее место в группе

«Манчестер Юнайтед» не досчитается денег, заложенных за выступление в сезоне Лиги чемпионов. Англичане в финансовых планах прописывали выход как минимум в четвертьфинал.

Заняв в группе последнее место, манчестерцы недополучат 19,5 миллиона фунтов призовых и 8,2 миллиона в виде дохода от матчдэя.

В связи с этим клуб допускает продажу игроков зимой – чтобы вписаться в финансовые планы.