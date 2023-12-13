«Манчестер Юнайтед» закладывал в бюджет выход в 1/4 финала ЛЧ – команда заняла последнее место в группе

Играть надо было, а не дурака валять на поле.
«Манчестер Юнайтед» не досчитается денег, заложенных за выступление в сезоне Лиги чемпионов. Англичане в финансовых планах прописывали выход как минимум в четвертьфинал.
Заняв в группе последнее место, манчестерцы недополучат 19,5 миллиона фунтов призовых и 8,2 миллиона в виде дохода от матчдэя.
В связи с этим клуб допускает продажу игроков зимой – чтобы вписаться в финансовые планы.
- Из группы «МЮ» в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Бавария» и «Копенгаген».