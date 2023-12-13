Глава ВТБ оценил работу Лички в «Динамо»

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что чешский главный тренер «Динамо» Марцел Личка справляется со своей работой.

«Неплохая часть сезона, но, конечно, надо постабильнее играть. Вроде все налаживается. По-моему, угадали с Марцелом Личкой. Это было нестандартное решение, но он справляется», – сказал Костин.