Глава ВТБ оценил работу Лички в «Динамо»

Справляется, козе понятно, г-н банкир. Выше головы не прыгаете, а свое место пока держите. Если раньше был Зенит, а все остальные вторые. То сейчас, есть Краснодар и Зенит, а все остальные третьи.
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что чешский главный тренер «Динамо» Марцел Личка справляется со своей работой.
«Неплохая часть сезона, но, конечно, надо постабильнее играть. Вроде все налаживается. По-моему, угадали с Марцелом Личкой. Это было нестандартное решение, но он справляется», – сказал Костин.
- ВТБ является генеральным спонсором «Динамо»
- Личка работает в «Динамо» с июня нынешнего года. После 18 туров команда с 32 очками располагается на третьем месте в РПЛ.