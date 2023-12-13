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    Глава ВТБ оценил работу Лички в «Динамо»

    Глава ВТБ Андрей Костин считает, что чешский главный тренер «Динамо» Марцел Личка справляется со своей работой.

    «Неплохая часть сезона, но, конечно, надо постабильнее играть. Вроде все налаживается. По-моему, угадали с Марцелом Личкой. Это было нестандартное решение, но он справляется», – сказал Костин.

    • ВТБ является генеральным спонсором «Динамо»
    • Личка работает в «Динамо» с июня нынешнего года. После 18 туров команда с 32 очками располагается на третьем месте в РПЛ.

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1740

      SLADE2019 32 минуты назад

      Справляется, козе понятно, г-н банкир. Выше головы не прыгаете, а свое место пока держите. Если раньше был Зенит, а все остальные вторые. То сейчас, есть Краснодар и Зенит, а все остальные третьи.

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