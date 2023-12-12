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    • Представитель Захаряна назвал трех российских футболистов, которыми интересуются в Европе

    Представитель Захаряна назвал трех российских футболистов, которыми интересуются в Европе

    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, подтвердил заинтересованность европейских клубов в нескольких игроках из России.

    «Из тех, кто может уехать и о ком со мной разговаривали европейские функционеры, – Пиняев, Глушенков, Тюкавин.

    Ими интересуются в Испании? Нет, но это чемпионат из топ-5. Но эти потенциальные трансферы будут зависеть от многих факторов», – рассказал Голубин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2023 23:00
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