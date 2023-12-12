Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» и «Реал Сосьедад», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023 года в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Куадрадо, Аугусто, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Фраттези, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Садик, Оярсабаль.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс