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    • «Интер» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    «Интер» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» и «Реал Сосьедад», 6 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря 2023 года в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Куадрадо, Аугусто, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Фраттези, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Садик, Оярсабаль.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер»«Реал Сосьедад»

    Источник: Спортбокс

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