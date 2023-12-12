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    • Рианчо раскрыл отношение болельщиков «Сосьедада» к Захаряну

    Рианчо раскрыл отношение болельщиков «Сосьедада» к Захаряну

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, чего ждут в Испании от полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    «Все в Испании ожидают от Захаряна, что он пройдет полную адаптацию. В Ла Лиге очень много хороших футболистов, ему надо адаптироваться к чемпионату. Даже Месси в своe время имел проблемы с адаптацией.

    Сейчас никто ещe не знает по-настоящему его ценность на поле. Сложно приехать сюда и сразу завоевать сердца болельщиков, здесь очень много выдающихся футболистов.

    Поэтому он пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нeм», – объяснил Рианчо.

    • Захарян в Испании с середины августа.
    • Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 15 матчей (640 минут) и 1 ассист.

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    Источник: Metaratings

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