Рианчо раскрыл отношение болельщиков «Сосьедада» к Захаряну

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, чего ждут в Испании от полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Все в Испании ожидают от Захаряна, что он пройдет полную адаптацию. В Ла Лиге очень много хороших футболистов, ему надо адаптироваться к чемпионату. Даже Месси в своe время имел проблемы с адаптацией.

Сейчас никто ещe не знает по-настоящему его ценность на поле. Сложно приехать сюда и сразу завоевать сердца болельщиков, здесь очень много выдающихся футболистов.

Поэтому он пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нeм», – объяснил Рианчо.

Захарян в Испании с середины августа.

Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.

Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 15 матчей (640 минут) и 1 ассист.

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