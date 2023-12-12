В ЦСКА сообщили, кого делегируют на Матч звезд Кубка России

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сказал об игроках команды, которые примут участие в Матче звезд Кубка России.
«ЦСКА на Матче звезд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия», – сказал Брейдо.
- Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Начало – в 14.00 мск.
- В прошлом году в аналогичном матче сборная Пути РПЛ обыграла сборную Пути регионов со счетом 5:4.
Источник: «Спорт-Экспресс»