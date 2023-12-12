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    • В ЦСКА сообщили, кого делегируют на Матч звезд Кубка России

    В ЦСКА сообщили, кого делегируют на Матч звезд Кубка России

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сказал об игроках команды, которые примут участие в Матче звезд Кубка России.

    «ЦСКА на Матче звезд будут представлять Игорь Акинфеев и Иван Обляков. Ваня непосредственно в игре, а Игорь за пределами поля в других активностях в рамках мероприятия», – сказал Брейдо.

    • Матч звезд Кубка России пройдет 16 декабря на «Live Арене» в Сколково. Начало – в 14.00 мск.
    • В прошлом году в аналогичном матче сборная Пути РПЛ обыграла сборную Пути регионов со счетом 5:4.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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