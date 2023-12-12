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    В «Ахмате» назвали причину провального старта сезона

    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев оценил итоги выступлений команды в 2023 году.

    «Окончание прошлого сезона было удачным, а старт этого чемпионата оказался провальным. Мы сделали определенные выводы. В первую очередь, причина таких результатов – это большое количество травм, причем они начались еще в весенней части прошлого чемпионата и продолжились в период подготовки к этому сезону. Именно с этим и был связан провальный старт для «Ахмата».

    Также ряд позиций в команде требуют усиления, чем мы в зимнюю паузу и собираемся заняться. Когда будет принято решение по тем, кто может покинуть команду и новичкам, то мы все объявим. Персонализировать позиции для усиления пока не хотелось бы, но изменения в клубе будут», – сказал Газаев.

    • В прошлом сезоне «Ахмат» занял пятое место в РПЛ.
    • В текущем чемпионате России команда после 18 туров идет 13-й, набрав 17 очков.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +795

      TIMOTHY 1 час назад

      Ахмат унизил народных! Также вывел на чистую воду рыжего психопата! Значит полет нормальный

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      WE ARE FOR PETER > TIMOTHY 1 час назад

      Опозорился испанец на всю страну) впрочем позорному клубу не привыкать к позору и посмешищу

      1
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