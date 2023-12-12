В «Ахмате» назвали причину провального старта сезона

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев оценил итоги выступлений команды в 2023 году.

«Окончание прошлого сезона было удачным, а старт этого чемпионата оказался провальным. Мы сделали определенные выводы. В первую очередь, причина таких результатов – это большое количество травм, причем они начались еще в весенней части прошлого чемпионата и продолжились в период подготовки к этому сезону. Именно с этим и был связан провальный старт для «Ахмата».

Также ряд позиций в команде требуют усиления, чем мы в зимнюю паузу и собираемся заняться. Когда будет принято решение по тем, кто может покинуть команду и новичкам, то мы все объявим. Персонализировать позиции для усиления пока не хотелось бы, но изменения в клубе будут», – сказал Газаев.