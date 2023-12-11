«Атлетико» выставлен на продажу

У мадридского «Атлетико» в скором времени могут смениться владельцы.

В Испании сообщили о запуске процесса продажи клуба.

65% акций принадлежат президенту «Атлетико» Энрике Сересо и генеральному директору Мигелю Анхелю Хилю. Они готовы продать свою долю.

В покупке актива очень заинтересован американский застройщик Стивен Росс, который уже владеет командой НФЛ «Майами Долфинс». Его состояние оценивается в 10,1 миллиарда долларов.

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