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    Юран пожаловался на недостаток денег в «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, где команда проведет зимние сборы.

    «У нас нет спонсора «Газпрома», мы каждую копеечку считаем. Но хочу поблагодарить губернатора и наших спонсоров за организацию сборов в Дубае. Растем потихоньку», – сказал Юран.

    • «Пари НН» идет в РПЛ 9-м.
    • В 18-м туре команда уступила «Зениту» (0:1).
    • В прошлом сезоне нижегородцы спаслись от вылета через переходные матчи.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3290

      Suvorov71 2 часа назад

      Сегожа не забывай вы фарм клуб и конечно ПРОМКВАС дает вам не много но вот видишь, в Дубае сборы, а не где то в Сочи

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