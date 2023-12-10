Юран пожаловался на недостаток денег в «Пари НН»

Сегожа не забывай вы фарм клуб и конечно ПРОМКВАС дает вам не много но вот видишь, в Дубае сборы, а не где то в Сочи
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, где команда проведет зимние сборы.
«У нас нет спонсора «Газпрома», мы каждую копеечку считаем. Но хочу поблагодарить губернатора и наших спонсоров за организацию сборов в Дубае. Растем потихоньку», – сказал Юран.
- «Пари НН» идет в РПЛ 9-м.
- В 18-м туре команда уступила «Зениту» (0:1).
- В прошлом сезоне нижегородцы спаслись от вылета через переходные матчи.