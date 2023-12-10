Юран пожаловался на недостаток денег в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, где команда проведет зимние сборы.

«У нас нет спонсора «Газпрома», мы каждую копеечку считаем. Но хочу поблагодарить губернатора и наших спонсоров за организацию сборов в Дубае. Растем потихоньку», – сказал Юран.