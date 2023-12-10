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    Кассьерра прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра оценил матч 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:0).

    • У колумбийца победный гол.
    • «Зенит» как минимум до сегодняшнего вечера поднялся на 1-е место.
    • Петербуржцы ушли в отпуск до января.

    «Самое главное, что мы победили. Знали, что очень важно набрать три очка. Не думаю, что показали оптимальную игру, но главное, что набрали три очка. Сейчас нужно отдохнуть.

    Подготовка в условиях сурового мороза? Действительно было сложно, особенно после матча с «Локомотивом». Наверное, я никогда не играл в таких условиях. Но главное, что этот период уже прошел.

    Накопилась ли усталость к отпуску? Есть небольшая усталость, связанная с повреждениями. Но у меня есть время, чтобы перезарядить батарейки», – сказал Кассьерра.

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    Источник: «РБ Спорт»

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